Катето Евро се върна в младостта си, а повод за това й даде внучката й Катерина, която утре ще бъде първокласничка. Актрисата призна нещо, което развълнува всички, а сме сигурни, че е повлияло емоционално дори и на сина й Сашо Кадиев.

Освен умилителното признание, което провокира коментари под поста й, тв водещата не пропусна да извади от архива и любопитни кадри от детските си години. Сравнението между нея и внучка й е просто неизбежно.

"Първокласничката Катерина Илиева, soon to be Катето Евро! Винаги съм искала да бъда актриса, още на 7 г. го знаех! И ако за повечето деца така изглежда снимката „Аз съм вече грамотен“, за мен това е снимката и погледът „Аз знам, че ще стана актриса“.

Днес, няколко години по-късно, мечтая и моята Кати, която сега ще е първи клас, да има същия късмет да сбъдне мечтите си и да стане такава каквато иска! Коя ли баба не мечтае за това! Съдейки по Сашко, който е моята гордост, знам, че и Кати няма да ни разочарова!

А междувременно нея я подготвяме усилено за първия учебен ден, защото доброто образование е номер 1 фактор за успех! Традиционно и тази година в @lidlbulgaria има всичко необходимо за учениците – тетрадки, химикалки, раници, и въобще огромен асортимент на всичко, което сте се сетили или не сте се сетили, че им трябва през учебната година", пише Катето Евро в социалните мрежи, пише show.blitz.bg,