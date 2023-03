Мащабно ретро парти с вкус на 90-те ще покори Пловдив на 30 март в четвъртък. Началото е в 21 часа, а мястото - „Planet Edition”. Пловдивчани и гостите на града ще имат шанса да видят на живо и да се забавляват до откат със звездите от близкото минало Joe Thompson (Down Low), Natascha Wright (ex La Bouche) и Ray Horton ( The Real Milli Vanilli).

Градусът на ретро партито със сигурност ще е висок, защото изпълнителите ще заложат на своите евъргрийни, които са познати на почти всеки. Танците са препоръчителни, а доброто настроение - абсолютно задължително.

Пътешествието през музиката на 90-те ще бъде съпътствано и от танцови изпълнения.