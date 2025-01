Изрисува си Питър Пан зад ухото и цитат на Достоевски и странен символ върху ръцете

Холивудската звезда Мария Бакалова се нашари с три нови татуировки наведнъж!

Единствената българска актриса, която е номинирана за "Оскар", си прави рисунки по тялото при роден татуист по време на кратко гостуване у нас.

Най-впечатляващата татуировка е зад лявото ухо на Бакалова, където смело е позиционирала малък силует на приказния Питър Пан. Името на измисления литературен герой е съчетание от два места: Питър Лъулин Дейвис (малкия син на приятелката на писателя сър Джеймс Матю Бари ) и Пан - бог на горите в древногръцката митология. Познато е и като момчето, което никога не пораства, пише bgdnes.bg.

Питър Пан се подава зад ухото на Мария

Не по-малко впечатляваща е татуировката на лявата ръка на Бакалова. Там е изписан на английски език един от най-популярните цитати на Фьодор Достоевски:

Do not say that there no salvation

That you are exhausted in sorrows

The darker the night

The brighter the stars

The deeper the grief

The closer is God

Или преведено на български език:

Не казвайте, че няма спасение

Че сте изтощени в скърби

Колкото по-тъмна е нощта

Толкова по-ярки са звездите

Колкото по-дълбока е скръбта

Толкова по-близо е Бог

Третата татуировка върху тялото на Мария е позиционирана малко над лакътя на дясната й ръка. Представлява символ, чието значение остава мистериозно за голямата аудитория.

Последните татуси на ръцете на Бакалова

Бакалова е страстна любителка на телесните рисунки и още преди четири години "България Днес" ви разказа, че крие осем татуса.

Паяк от Лос Анджелис пълзи по изваяния прасец на звездата, като е прокарал паяжина с надпис "меморо" (помня - лат.). Рисунката е изработена от топтатуиста на Лос Анджелис Даниел Уинтър. Работещият в Холивуд художник е един от най-търсените заради нежните си черно-бели рисунки, предимно под формата на контури и калиграфски надписи, а студиото му в Меката на киното е извайвало рисунки върху телата на Лейди Гага, Майли Сайръс, Ема Робъртс и Манди Мур.

Освен паяка Мария има и други интересни татуси - надпис над бедрото, две нежни листенца на всеки един от глезените си, символ, подобен на котва, на трицепса си, а под двете си подмишници българското изкушение крие нарисувани животинска глава и раковина.