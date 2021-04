Мария Бакалова не получи статуетката за най-добра актриса в поддържаща роля. Победителката е Юн Йо-Джонг за участието си във филма „Минари”.

Южнокорейската актриса почти се свлече на колене, след като беше обявена за победител в тази категория от Брад Пит.

"Г-н Пит, най-накрая ми е приятно да се запознаем", каза тя, предизвиквайки смях сред аудиторията.

„Как мога да победя Глен Клоуз?“ добави тя.

Юн Йо-Джонг играе нечестиво любезна баба в сърцераздирателна история за южнокорейско семейство, което се премества да живее в Америка. Тя заяви, че актьорите наистина са се почувствали сякаш са едно семейство, докато са снимали филма. Това е първата корейска актриса, която получава "Оскар".

Въпреки, че не успя да се пребори за наградата, българката Мария Бакалова беше оприличена на Мерилин Монро от Брад Пит, който й предрече блестяща бъдеща филмова кариера.

Вижте пълния списък на носителите на Оскар по категории:



„Най-добър филм“



"Земя на номади" (Nomadland)



„Най-добър режисьор“



Клои Чжао за "Земя на номади" (Nomadland)





„Най-добра актриса“



Франсис Макдорманд за "Земя на номади" (Nomadland)



„Най-добър актьор“



Антъни Хопкинс за "Бащата" (The Father)



„Най-добра актриса в поддържаща роля“



Юн Ю-джун за "Минари" (Minari)



„Най-добър актьор в поддържаща роля“



Даниел Калуя за "Юда и черният месия" (Judas and the Black Messiah)



„Оригинален сценарий“



Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал" (Promising Young Woman)



„Адаптиран сценарий“



Флориан Зелер и Кристофър Хемптън за "Бащата" (The Father)



„Оригинална песен“



"Fight for You" на H.E.R. от "Юда и черният месия" (Judas and the Black Messiah)



„Оригинална музика“



Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист за "За душата" (Soul)



„Най-добър анимационен филм“



"За душата" (Soul)



„Най-добър чуждестранен филм“



"Още едно" (Another Round) на датския режисьор Томас Винтерберг



„Операторско майсторство“



Ерик Месершмит за "Манк" (Mank)



„Монтаж“



"Без звуци в живота" (Sound of Metal)



„Визуални ефекти“



“Тенет” (Tenet)



„Сценография“



"Манк" (Mank)



„Звук“



"Без звуци в живота" (Sound of Metal)



„Костюми“



Ан Рот за "Ма Рейни: Майката на блуса" (Ma Rainey’s Black Bottom)



„Грим и прически“



"Ма Рейни: Майката на блуса" (Ma Rainey’s Black Bottom)



„Най-добър документален филм“



"Моят учител октоподът" (My Octopus Teacher)



„Късометражен игрален филм“



"Двама далечни непознати" (Two Distant Strangers)



Номинации в категорията „Късометражен анимационен филм“



"Ако нещо се случи, обичам те" (If Anything Happens I Love You')



Номинации в категорията „Късометражен документален филм“



"Колет" (Colette)