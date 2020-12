Марая Кери стана кралица на Коледа с хита...

Марая Кери отново зае първото място в класацията за сингли Hot 100 на Billboard с коледния си хит на всички времена "All I Want For Christmas Is You", съобщава сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Миналата седмица Кери отстъпи първенството на Тейлър Суифт, която се позиционира на върха с парчето "Willow" от изненадващо издадения ѝ албум "Evermore". При новата подредба обаче Суифт отпадна от челната десетка.

Възвръщайки си челната позиция с хита "All I Want For Christmas Is You" от 1994-а, Марая отбелязва пета непоследователна седмица на върха в класацията. Така изпълнителката подобрява рекорда на "Чипмънкс" и Дейвид Севил от четири седмици, прекарани на върха с празничен сингъл, поставен с парчето "The Chipmunk Song".

Тази седмица девет позиции в Топ 10 на Hot 100 се заемат от коледни хитове. На местата от второ до шесто са позиционирани съответно "Rockin' Around the Christmas Tree" на Бренда Лий, "Jingle Bell Rock" на Боби Хелмс, "A Holly Jolly Christmas" на Бърл Айвс, "It's the Most Wonderful Time of the Year" на Анди Уилямс и "Feliz Navidad" на Хосе Фелисиано.

Единственият сингъл в челната десетка, който не е на празнична тематика, е класираният на седма позиция "Mood" на рапъра 24кейГолдън, записан в сътрудничество с Ян Диор.

Местата от осмо до десето се заемат от три коледни класики, които за първи път попадат в Топ 10 на класацията Hot 100 - "Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow" на Дийн Мартин, "Last Christmas" на "Уам!" и "Run Rudolph Run" на Чък Бери.