Марая Кери обича Коледа сега заради трудното си детство

Тежкото детство на Марая Кери е причината тя да обожава Коледа като вече пораснала. Израснала в семейство, в което невинаги е имало празнична украса и трапеза, днес тя прави всичко възможно да направи празниците незабравими за децата си. Това призна самата тя в интервю за списание W.

„Когато израснеш с объркан живот, тогава си в състояние да преживееш тази трансформация, при която можеш да направиш живота си такъв, какъвто искаш да бъде. Това е радост за мен“, обяснява 52-годишната певица.

По думите на Кери, тя често е била нещастна като дете по Коледа. Затова иска нейните близнаци да почувстват празника и семейния уют на Коледа.

„Искам да разберат, че могат да бъдат всичко, което пожелаят“, добавя изпълнителката на една от най-разпознаваемите песни по празниците – All I Want for Christmas Is You.

Хората я наричат Коледно момиче

Кери посочва, че някои хора се дразнят на нейния празничен дух, но Коледа наистина я прави щастлива и тя иска да е такава, защото винаги си е мечтала за това като дете.

Някои си мислят, че звездата просто си поддържа имиджа, появявайки се в червено-бели одежди в края на декември. Но самата тя признава, че просто си е мечтала да празнува истински като малка и желае същото и за своите деца.

Детството на Марая е било изпълнено с насилие

В своята мемоарна книга, публикувана през 2020 г., певицата разкрива, че нейният по-голям брат я биел. Дори се опитал да нарани майка им, заради което тя извикала полиция.

Кери споделя още, че нейната сестра Алисън Кери я упоила с валиум, когато е била на 12 години.

В книгата си изпълнителката разкрива и как се е чувствала като дете на родители от различни раси, растящо в квартал, в който преобладаващата част от населението е на хора с бяла кожа.