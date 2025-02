Манита Вартан прави шоу за успели

4 ревюта на топ дизайнери и елита на града събира модната икона Манита Вартан на Първите годишни награди “The best of Plovdiv 2025”. Наградите Best of Plovdiv Bulgaria 2025 е проект целящ да излъчи ежегодно успели и развиващи се личности главно от Пловдив и региона в различни области и професии. Организатор и водещ на събитието е Манита Вартан.

Модното шоу, което ще е част от събитието ще бъде поверено на четирима дизайнери сред които Илия Илиев, Милена Петрова Wolf Valley и други. Събитието ще се състои първата седмица на април в Лайв клуб Пловдив. Същевременно друг пловдивски талант дизайнер и арт фотограф Янчо Спасов ще изложи арт костюми създадени от рециклируеми материали по време на коктейла на събитието.

Модната икона Манита цели да развива и популяризира българските брандове, творци и производство. Партньор на събитието е “А model scouting” - пловдивска модна агенция, която се очертава като един от лидерите в региона. Именно модели от същата агенция ще дефилират и в четирите ревюта. Наградите са разделени в категории, като целта е дейността на наградените да се популяризира и същевременно да бъде отдадено уважение към личностите и бизнесите допринесли за развитието и добруването на град Пловдив, както и на България. Събитието има благотворителен статут подкрепящ българското производство, българските марки и творци.

Пред наш репортер Мисис Европа заяви: “Всяко мое издание гарантира развлекателна програма, модно шоу, както и изпълнения на български музикални звезди. И тази година Мисис Европа ще заложи на добри музикални изпълнители, както и много изненади за гостите. Сред номинираните са топ тиктокърът и певец от Пловдив Северин Георгиев с многохилядната си аудитория на инфлуенсър както и професионален певец, дизайнер Илия Илиев - един от доминантите на българския пазар за абитуриентска и булчинска мода. Номинирани са още журналисти, бизнес лидери и значими личности.