Маколи Кълкин искал да купи къщата от „Сам вкъщи“ ВИДЕО

Маколи Кълкин разкри, че е обмислял да купи къщата от „Сам вкъщи“, когато тя е била пусната на пазара през май за 5.25 млн. долара.

"Имах желание да я купя - просто за забавление“, заяви 44-годишният актьор наскоро в театър „Роузмонт“ в Илинойс по време на прожекцията на филма от 1990 г., според „Ню Йорк Таймс“.

Кълкин добави, че искал да превърне къщата във „филмова къща за забавления“, където хората могат да се спускат с шейни по стълбите, както Кевин прави във филма.

Що се отнася до причините, поради които в крайна сметка не е закупил къщата, Кълкин казва: „Имам деца. Зает съм, човече.“

Актьорът има двама сина - Дакота на 3 години и 2-годишен, чието име не се съобщава, с годеницата си Бренда Сонг.

