Магията на Пловдив: Античният театър очарова Ричард Маркс

Световноизвестният певец Ричард Маркс е впечатлен от Античния театър в Пловдив. Музикантът ще пристигне в града под тепетата за концерта си на 28 август на древната сцена. От нашия град започва и европейското му турне.

"Изпълнен съм с изключителна благодарност към феновете си и се вълнувам много за предстоящото европейско турне. Нямам търпение да усетя магията на Античния театър! Ще прекараме страхотно време заедно! Това е разкошно място", сподели харизматичният артист на страницата си във Фейсбук.

Ричард Маркс бе у нас преди 12 години, но за пръв път ще посети града под тепета. Той ще омае пловдивчани с хитовете си Hazard, Should`ve Known Better, Right Here Waiting, Now and Forever.

Роденият в Чикаго изпълнител има над 30 милиона продадени албума по света, като се започне от едноименния дебют с топ 5 сингъла, между които са Hold on to the Nights и донеслият му "Грами" - Don`t Mean Nothing, за най-добро мъжко рок вокално изпълнение. Той все още е единственият изпълнител, който влиза в топ 5 на "Билборд" чартовете с първите си седем сингъла.