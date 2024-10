Мадона скърби пред гроба на скъп човек СНИМКИ

Поп иконата Мадона отиде на гроба на своя брат Кристофър, който почина от рак на 4 октомври. Тя беше придружена от дъщеря си Лурдес и сподели кадри от момента в своята история в Instagram.

Мадона публикува снимка на гроба, озаглавявайки я "Завръщане у дома", а червените рози, оставени в памет на брат ѝ, добавиха допълнителен емоционален щрих. Звездата също посети гроба на своята майка, Мадона Фортин Чиконе, която почина, когато певицата е била само на пет години. На една от снимките Лурдес е до надгробния камък на баба си, пише fakti.bg.

Madonna at the cemetery visiting her mother and brother ❤️ this is so cute and makes me want to burst into tears! She's so sweet pic.twitter.com/2Wzl1jOIBc