Любов от пръв поглед? Не, просто бързо чукане

За романтичните натури любовта от пръв поглед звучи вълнуващо, но не всички посрещат това със същия ентусиазъм. За скептиците любовта от пръв поглед изглежда като доста съмнителна концепция.

Според резултатите от проучване, "любовта от пръв поглед" е почти винаги "силна първоначална привлекателност", тоест похот. Проучването е включвало анализ на серия от 500 срещи сред 200 участници (60% жени) - холандски и немски студенти около 20-годишна възраст.

"Любовните компоненти", които са били измерени по време на изследването, са "интимност", "ангажираност" и "страст". От всички срещи "любовта от пръв поглед" е докладвана общо 49 пъти от само 32 участника, като по-голямата част от съобщените случаи са от мъже.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Journal of the International Association for Relationship Research".