Примата на родната естрада Лили Иванова публикува снимки в личния си профил във Фейсбук за срещата си след концерта в "Арена София" с Н.В. Цар Симеон II, Нейно Височество Княгиня Калина и Негово Височество Княз Борис.

"Благодаря от цялото си сърце на Н.В. Цар Симеон II, Нейно Височество Княгиня Калина и Негово Височество Княз Борис за уважението и присъствието на моя концерт в “Арена София”! За мен и моя екип е чест! Ваше Величество, благодаря Ви! Пожелавам Ви много здраве, много щастие и много, много успехи!", написа Лили.

Снимки от Ина Янева