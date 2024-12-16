Лили Иванова към Н.В. Цар Симеон II: За мен и моя екип е чест!
- 17:05, 16.12.2024
- 17:16, 16.12.2024
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Примата на родната естрада Лили Иванова публикува снимки в личния си профил във Фейсбук за срещата си след концерта в "Арена София" с Н.В. Цар Симеон II, Нейно Височество Княгиня Калина и Негово Височество Княз Борис.
"Благодаря от цялото си сърце на Н.В. Цар Симеон II, Нейно Височество Княгиня Калина и Негово Височество Княз Борис за уважението и присъствието на моя концерт в “Арена София”! За мен и моя екип е чест! Ваше Величество, благодаря Ви! Пожелавам Ви много здраве, много щастие и много, много успехи!", написа Лили.
Снимки от Ина Янева