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Лили Иванова към Н.В. Цар Симеон II: За мен и моя екип е чест!

  • 17:05, 16.12.2024
  • 17:16, 16.12.2024
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/lili-ivanova-kam-n-v-car-simeon-ii-za-men-i-moq-ekip-e-chest Marica.bg
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Примата на родната естрада Лили Иванова публикува снимки в личния си профил във Фейсбук за срещата си след концерта в "Арена София" с Н.В. Цар Симеон II, Нейно Височество Княгиня Калина и Негово Височество Княз Борис.

 

"Благодаря от цялото си сърце на Н.В. Цар Симеон II, Нейно Височество Княгиня Калина и Негово Височество Княз Борис за уважението и присъствието на моя концерт в “Арена София”! За мен и моя екип е чест! Ваше Величество, благодаря Ви! Пожелавам Ви много здраве, много щастие и много, много успехи!", написа Лили.

 

Снимки от Ина Янева

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Иван Кирев

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