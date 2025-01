"Все още е рано да коментираме подробности около подготовката, но се очаква събитието да бъде мащабно", обясни още запознатият

Певецът Лиъм Пейн, който си отиде трагично от този свят на 16 октомври 2024 г., ще бъде удостоен с награда на тазгодишните "БРИТ", съобщава Mirror. Бившата британска звезда от групата One Direction почина на 31-годишна възраст след падане от третия етаж в хотел в Буенос Айрес.

Сега, няколко месеца по-късно, организаторите на церемонията по раздаването на наградите "БРИТ" подготвят специален приз за Лиъм, който приживе е присъствал няколко пъти на събитието, пише Дир.бг.

Междувременно се говори, че неговите колеги от One Direction - Найл Хоран, Зейн Малик, Хари Стайлс и Луи Томлинсън, ще се съберат отново на сцената за първи път от 10 години насам. За последен път те свириха заедно през март 2015 г. в Хонконг по време на турнето си On The Road Again.

Близък до Пейн коментира пред в. Sun: "Отдаването на почит към Лиъм на тазгодишното издание на "БРИТ" предизвика спекулации, че останалите членове на групата One Direction най-накрая могат да се съберат отново на сцената. Това ще бъде напълно подходящ начин да почетем Лиъм и вече се водят преговори как да направим този момент незабравим." По негови думи Пейн завинаги ще остане "част от историята на шоуто".

"Все още е рано да коментираме подробности около подготовката, но се очаква събитието да бъде мащабно", обясни още запознатият.

Наскоро Лиъм бе почетен с паметна плоча в Съмърсет, където е сниман един от най-гледаните видеоклипове "You & I" на бандата One Direction.