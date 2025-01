Песента се изкачва от 17-о място в класацията

Музикалните изпълнители Лейди Гага и Бруно Марс оглавиха класацията "Хот 100" на "Билборд" със сингъла Die With a Smile, съобщи сайтът на изданието.

Песента се изкачва от 17-о място в класацията, след като бе на второ място в продължение на четири седмици през ноември. Die With a Smile дебютира под номер 3 в класацията в края на август. Сингълът е в "Хот 100" двайсет седмици, пише Дир.бг.

Песента на Шабузи A Bar Song (Tipsy) е на втора позиция в чарта след рекордните 19 седмици, които прекара на върха на класацията.

Песента Birds of a Feather на Били Айлиш се изкачи от двадесет и осмо на трето място. Lose Control на Теди Суимс, която оглави класацията през март и стана най-добрата песен в класацията за 2024 г., отново влиза под номер четири.

Хитът APT на Розе и Бруно Марс е на пето място, надминавайки предишното си постижение, което беше номер осем. Песента на певицата от групата "Блекпинк" се класира за първи път в топ пет и тя влиза в историята като първата жена в жанра Кей-поп, достигнала първите десет позиции.

В Топ 10 на "Хот 100" намират място още That's So True на Грейси Ейбрамс на шесто място и Luther на Кендрик Ламар на седма позиция. Под номер осем е I Had Some Help на рапъра Пост Малоун и кънтри певеца Морган Уолън, Espresso на Сабрина Карпентър е на девето място, а на десета позиция е нейна друга песен - Taste.