Легендите от АВВА с нов албум след 40-годишно прекъсване

Шведските легенди на поп музиката AББА обявиха, че издават нов албум, както и че ще представят шоу с участието на цифрови аватари, съобщи АФП.

Очаква се новият материал да излезе през ноември, предхождан от "революционния" виртуален концерт.

Квартетът преустанови активна дейност през 1982 година. Сега са записали две нови парчета, а в процеса на работа са си казали защо да не направят още няколко, казва Бени Андерсън.

Групата представи една от новите си песни - "I Still Have Faith In You".

"Знаех, че когато Бени засвири мелодията, просто трябваше да е за нас“, каза неговият партньор в групата Бьорн Улвеус.

Групата създаде през 70-те и началото на 80-те години на миналия век поп хитове като "Waterloo", "Dancing Queen" и "Take A Chance On Me", като продаде повече от 385 милиона албума.