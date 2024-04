Легенди нагъват кебапчета с шопска в Пловдив

Десет години след изключителното шоу през 2014 г. под тепетата легендарната рок банда Smokie се завръща отново в Пловдив. Любимата група на много поколения българи ще свирят в неделя, 28 юни, в Летния театър. От гостуването на музикантите в града ще бъде направен и представителен филм. Бандата ще посети най-известните места в Пловдив преди концерта си - Античния театър, Стария град, "Капана" и други.

Звездите от Smokie ще имат и специално меню, което се пази в тайна, но източници на "Марица" разкриха, че групата ще пробва шопска салата и кебапчета.

Подгряващи преди концерта им ще са група "Спринт" и Пейо Пеев.

Историята на феноменалния успех на Smokie е от 70-те години. 11 от техните 14 британски хита се раждат през това изпълнено със събития музикално десетилетие. Въпреки това групата продължава да е известна по целия свят, включително в Скандинавия, Южна Африка, Германия и дори Китай.

Песни като If You Think You Know How To Love Me, Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me, It’s Your Life и Oh Carol (всички в топ 10) се превръщат във вечни хитове за радиостанциите и дават старт на тяхната световна слава.

След като натрупват продажби от над 30 милиона копия по света, Smokie записват Wild Horses - албум, реализиран в Нашвил през 1997 г., който струва на групата четвърт милион паунда. С този ход Smokie си гарантират достъп и до кънтри радиото в САЩ, където колекциите им с хитове продължават да намират готов пазар.