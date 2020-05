Лъсна горчивата истина за любовниците на принцеса Даяна

Скандална книга, посветена на живота и тайните на кралското семейство, е на път да разтърси Великобритания.

В "Extracted from Kensington palace: An intimate memoir from queen Mary to Meghan Markle" на Том Куин са събрани доста пикантни разкази на бивши придворни в двореца, пише Daily Mail.

От откъсите, които бяха разпространени от изданието, по всичко личи, че на служителите не им е убягнало нищо. Нагледали са се на какво ли не - на брачни кавги, съперничество между братя и любовни интриги.

"Когато принцеса Даяна живееше в Кенсингтън, тя винаги се опитваше да скрие от другите какво се случва в действителност. Но усилията й бяха напразни.

Просто се правехме, че нищо не забелязваме. Всъщност всички добре знаехме какво се случва", признава един от слугите на име Уинифред (името е измислено).

"Всички знаеха, че известният търговец на изкуства Оливър Хоaре е един от любовниците на принцеса Даяна. Веднъж той беше хванат да се крие полугол зад саксия с растение в един от коридорите на двореца Кенсингтън", добавя той.

"След сватбата през 1981 г. принц Чарлз и принцеса Даяна се настаниха в апартаменти 8 и 9. Те бяха обединени специално за удобството на наследника на трона и младата му съпруга.

Тук Даяна преживя емоционалните си възходи и падения: имаше моменти, в които бе в силна еуфория, в други пък бе на прага на самоубийството", спомня си един от слугите.

"Някои казват, че през първите години от брака си Чарлз и Даяна са живели щастливо в двореца Кенсингтън. Но това не е така. Техните кавги започнаха от първия ден, когато се преместиха тук.

След като Чарлз се изнесе през 1992 г., Даяна въздъхна облекчено. Винаги чувстваше, че това е повече нейният дом, отколкото неговият.

Лейди Ди водела улегнал и едновременно с това лекомислен живот. Харесвало й да бъде както мегазвезда, така и инкогнито. Любимото й забавление било бягство от "надзирателите" (така Даяна наричала бодигардовете си).

"Това е моята версия на играта на криеница", признавала Даяна, извинявайки се всеки път на охраната си.

Принцесата обичала да облича най-неугледните си дрехи, да сяда на пейка в парка и скрита зад тъмни очила, да наблюдава минувачите. Веднъж тя седнала на пейка до спящ скитник.

"Той нямаше представа коя е тя и когато се събуди, започна да си говори с нея. Лейди Ди изобщо не се смути и си поговори с него няколко минути. Той дори й предложи питие, но тя учтиво отказа", казва един от слугите.

"В края на 80-те години Даяна обичаше да се пече чисто гола на покрива. Понякога, зашеметена от слънцето, забравяше, че няма дрехи и се изправяше, уверена, че никой не я вижда. Веднъж обаче установи, че двама строители я зяпат смаяно.

Преди да се хвърли за дрехите си, мъжете й се поклониха ниско и се обърнаха. Да, те бяха само прости строители, но бяха джентълмени", отбелязва един от слугите на двореца.

Уинифред добавя, че голата Даяна често махала на прелитащите над нея хеликоптери, уверена, че екипажът им вижда само размазана точка. "По някаква причина тя не мислеше за оптичните обективи и биноклите", добавя той.

Разбира се, в двореца Даяна е преживяла и много любовна радост. Един от романите й, разиграл се зад стените му, бил с известния изкуствовед Оливър Хоaре, в когото Даянабила влюбена до уши.

"Беше й много тежко, когато връзката им приключи. На прощаване той й даде копчетата за ръкавели на покойния й баща, които тя му беше подарила", спомнят си в двореца.

Прислугата не одобрявала аферата й с Доди ал Файед. Той се отнасял презрително с персонала, крещял и обиждал. А всеки път след това се налагало Даяна да се извинява за думите му.

Веднъж докато вървял по коридора и се наслаждавал на отражението си в защитните стъкла на картините, Доди се спънал в килима. Цяла седмица слугите се смеели с глас на случилото се.

"Принц Уилям и Кейт Мидълтън се настаниха в апартамент 1А, където някога е живяла принцеса Маргарет. Те се преместиха в двореца от Нотингам Котидж след раждането на принц Джордж през октомври 2013 г.

Преди преместването бе извършен мащабен ремонт на апартаментите. А пред сградата се появи нов ред от жив плет.

Най-близките им съседи трябваше да бъдат принц Хари и Меган Маркъл, които се заселиха в Нотингам Котидж. В началото двойките се разбираха много добре", разказва още Уинифред.

"Кейт е една от най-милите кралски особи и не позволи лъскавият живот да й завърти главата. Тя се отнася любезно със слугите си.

Кейт се държеше много топло с Меган, когато тя пристигна. Но рано или късно напрежението трябваше да се появи, защото Меган трябваше да признае, че не тя е омъжена за бъдещия крал на Великобритания. Беше й много трудно да се примири с това".

"Кейт изпадна в ужас, когато Меган се развика на един от подчинените си. Маркъл не е свикнала да се занимава със слуги, затова искаше да изглежда властна. От една страна, тя искаше да прилича на принцеса Даяна, от друга - всичко да се получава с едно щракване.

Бившата актриса получила от прислугата цяла колекция от обидни прозвища: "Трудната херцогиня", "Даяна 2" и много други.

За съжаление, и кралското семейство не я долюбвало много. Някои особи я гледали високомерно, за разлика от кралица Елизабет II, която я обичала.

"Кралицата има слабост към американците, откакто се запозна с Барак Обама. Тя се влюби в него толкова много, че не спираше да пита придворните си дали могат да уредят пристигането му във Великобритания, ако вече не е президент", добавя Уинифред.

За много служители в двореца Меган Маркъл е била доминиращият партньор в брака. Самият принц Хари дори веднъж признал: "Меган иска, Меган получава"