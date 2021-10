La dolce vita: Вижте русата Моника Белучи СНИМКА

Моника Белучи сподели кадър от новия си филм "The Girl In The Fountain" в Instagram. В него 57-годишната звезда влиза в ролята на култовата шведска актриса Анита Екберг, позната от филма "La Dolce Vita" на Федерико Фелини. В лентата на режисьора Антонжиулио Паници Моника е неотразима. За да се превъплъти в образа, тя носи руса перука и определено е много различна.

Анита Екберг, носителка и на титлата "Мис Швеция" 1951, е типичната дива, символ на епоха, известна като "la dolce vita". Но животът ѝ е бил всичко друго, но не и "сладък". Жена, която е унищожена от собствения си успех, която вътрешно е била разяждана от съмнения и страхове.

Последните години от живота си прекарва в самота в своята къща в Рим, заобиколена от четири кучета, и рядко се показва публично. Наскоро стана ясно, че Моника Белучи ще участва и в комедията "Mafia Mamma" на режисьора Катрин Хардуик.

Лентата ще разкаже историята на американка от предградията, наследила внезапно мафиотската империя на дядо си. Тя предизвиква другите и собствените си очаквания, като решава да се заеме със "семейния бизнес". Снимките на комедията ще започнат през пролетта на 2022 г. в Италия, пище Actualno.com.