Купонът идва! C-Block са вече на пловдивска земя

Култовата диско група C-Block вече е пловдивска земя. Изпълнителите бяха посрещнати от репортер на Marica. bg.

Певците пристигнаха с 12 метрова лимузина от Limos. Роб Мъни и Лаура изпиха по чаша шампанско в лъскавото возило. Тази вечер легендарната хип-хоп група ще направи незабравим концерт вечер в Planet Edition.

Почитателите им отново ще чуят емблематичните им хитове Time Is Tickin' Away, So Strung Out, Summertime и други. Зад пулта ще е известният диджей Марти Джи.