Култовият NANA взриви Пловдив с брутално шоу

NANA взриви публиката в Пловдив с уникално шоу.

В Plovdiv Event Center световноизвестният диджей и хитмейкър изпълни култовите си парчета „Lonely”, „Father”, „Let It Rain” и „Remember The Time”. На сцената той покани всички момичета в локала да се забавляват, докато изпълняваше „Remember The Time”.

"Пловдив, за мен е чест да съм тук в този град. Вие сте уникални. Като дойдох в България преди дни, най-много ми хареса шопската салата. Това нещо е уникум", заяви пред почитателите си NANA.