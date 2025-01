Кралското семейство се сдоби с нова рожба СНИМКА

Принцеса Беатрис роди момиченце

Британското кралско семейство се увеличи с още един член. Принцеса Беатрис, внучка на кралица Елизабет II, и Едуардо Мапели Моци посрещнаха своята дъщеря. Малката принцеса Атина Елизабет Роуз Мапели Моци се роди на 22 януари в 12:57 ч. Новината беше съобщена от официалните страници на британския двор в социалните мрежи. Бебето тежи около 2 килограма, пише Нова.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, born on Wednesday, 22nd January, at 12:57pm.



The baby was born weighing 4 pounds and 5 ounces.



