Кралят шокиращ с разказ за първата среща с Меган

Кралството отвръща на удара на Хари и Меган с разкритията на Крал Чарлз III, които ще "разклатят лодката"

На 8 декември ще бъде пусната в продажба биографична книга, озаглавена The King: The Life of Charles III от Кристофър Андерсен. В описанието се казва, че това ще бъде „ярък и безмилостен, но същевременно симпатичен портрет на една от най-сложните и енигматични фигури на нашето време“. Журналистите на Newsweek вече прочетоха откъси от произведението. Статия, публикувана на уебсайта на изданието, предоставя някои подробности за съдържанието на книгата.

По-специално, според репортери, в биографията има глава за запознанството на принц Чарлз (бъдещият крал Чарлз III) с Меган Маркъл. Авторът твърди, че принц Хари е запознал бъдещата булка с баща си още преди двойката да обяви официално връзката си през 2016 г, пише tialoto.bg.

Тогавашният принц на Уелс намери Меган за „напълно очарователна“ и „абсолютно възхитителна“. Кристофър Андерсен уверява: Чарлз вярваше, че новата американска приятелка на сина му изглежда удивително подобно на Пипа Мидълтън, по-малката сестра на Кейт Мидълтън.

И най-важното е, че по време на запознанството той дори не предположил, че Маркъл е мулатка. Едва с течение на времето наследникът на трона разбрал, че е родена афроамериканка със светла кожа.

„Разбира се, че нямаше значение“, твърди се, че това е казал Чарлз по-късно в разговор с американския си приятел.

Според кралски експерти този епизод от биографията на Чарлз III може да предизвика нова вълна от критики от британците, тъй като има слухове, че именно Чарлз е обърнал особено внимание на расата на бъдещия си внук Арчи, което силно обидило принц Хари и бременната Меган Маркъл.

Ситуацията се утежнява от излизането на нови епизоди от сериала The Crown, които се занимават със семейните конфликти между принц Чарлз и принцеса Даяна и последвалия им развод. Всичко това може сериозно да повлияе на репутацията на току-що възкачилия се на трона крал.