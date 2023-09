Кой поръча убийството на Тупак?

Нощта на 7 септември 1996 г. e много гореща - типична за късното лято в Лас Вегас . Неоновите светлини се отразяват върху капаците на колите, минаващи по “Сънсет” - известния булевард в Града на греха. Рап музика гърми от всеки ъгъл и всяка кола, а Тупак Шакур - известен на феновете си като 2Pac - вече популярен рапър и глас на своето поколение, седи на пътническата седалка на черно BMW 750iL. До него е Марион „Шъг“ Найт - великият, скандален и известен с насилието си шеф на Death Row Records - звукозаписната компания, която направи Тупак звезда, разказва историята му "Телеграф".

Продуцентът и рапърът са в добро настроение. Току-що са напуснали боксовата среща между Майк Тайсън и Брус Селдън в хотел “MGM Grand Garden Arena” в опит да избягат след сбиване, когато са спрени от двама полицаи на велосипеди заради силна музика и движение без регистрационни номера. Въпреки нарушението те не са арестувани, а се насочват към Club 662 в града на ангелите, за да празнуват рожден ден на свои приятел.

В 23:15 на червен светофар до BMW-то спира бял Кадилак и от вътрешността му политат няколко куршума, които раняват сериозно Тупак. Рапърът е откаран в Университетския медицински център на Южна Невада, където умира шест дни по-късно, въпреки молитвите на своите фенове, които пеят негови песни пред болницата.

2 Pac died a legend as he prophesied on 13 Sep 1996,6 days after being shot multiple times in a drive-by shooting in Las Vegas.The shooting occurred when the car with Shakur stopped at a red light at East Flamingo Rd& Koval Lane. Shakur was hit from a 4 times,twice in the chest! pic.twitter.com/dSxws5Iq7b