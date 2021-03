Конкурентки на Виктория в "Евровизия" снимат в България 

Малко повече от месец остава до провеждането на тазгодишната „Евровизия“ в Ротердам. Домакините от „ниската земя“ вече подготвят и най-малките детайли по шоуто. Към този момент е съобщено, че ще бъде допусната публика, макар и значително по-малка. Все пак организаторите си „оставят вратичка“, че ако епидемиологичната обстановка се влоши, конкурсът ще се проведе при „закрити врата“.

В тази връзка има и специално изискване към участниците, които тази година са 40. Всички те трябва да запишат своето изпълнение и клип към него, които най-много се доближават до планираното. В такъв случай, ако даден певец е под карантина и не може да презентира, неговото участие ще се излъчи на видеостена.

Гореспоменатите условия са и причината две от конкурентите на Вики да са в България. Представителката на Малта Дестини Чукуниере, както и Елена Цагрину, която се състезава за Кипър, са избрали да снимат клиповете си у нас. Дестини посещава страната ни за втори път. През 2015-а тя спечели детската „Евровизия“, която тогава се проведе в София. „Това беше моят първи международен конкурс. Запознах се с много нови хора, създадох много нови приятелства тук в София, за мен това беше сбъдната мечта. След победата на детската „Евровизия” се подготвях, участвах във "Великобритания търси талант", след това спечелих "Екс фактор" и сега съм готова да представя моята страна на „Евровизия.” споделя пред БТВ Дестини.

През последните години страната ни се превърна в една от най-желаните „клип“ дестинации. Атрактивните сюжети и професионализма на видеоекипите ни карат много западни изпълнители да снимат именно в България. Най-пресния пример за това е видеото на английската звезда Рита Ора, която избра соц архитектурата на Перник. Елена Цагрину също се готви за своя „резервен вариант“ у нас. Тя е от Гърция, но представя Кипър, които имат много добри традиции в „Евровизия“. Нейната песен „El Diablo“ е сочена от букмейкърите за един от основните фаворити.

Участничката на България Виктория Георгиева също се готви трескаво за конкурса. Както вече писахме, неотдавна тя стана обект на целенасочена атака от страна северно-македонски тролове в социалните мрежи. Разбира се, Вики не обръща внимание на нападките. Нашето момиче имаше малшанса, планираната на 2020-а „визия“ да пропадне заради Ковид. Тогава типстърите определяха песента на Вики „Tears Getting Sober“ за абсолютен фаворит.

Певицата вярва, че сегашният и избор „Growing Up Is Getting Old“ също ще се хареса на феновете. През изминалата година, тя е подготвила шест песни, като в крайна сметка се е спряла само на една от тях. „Отново е минимализъм. Мисля, че ще бъде наистина страхотно, много емоционално, аз залагам на емоцията, защото е важно. Музиката е емоция, тя вълнува, ако затвориш очи и не виждаш, ти само слушаш и това е музиката”, разказва Виктория Георгиева.

Тази година ще се проведе 65-то издание на „Евровизия“. Един от най-популярните конкурси в света е бил трамплин за редица големи изпълнители: ABBA, Тото Кутуньо, Дана Интернешънъл, Руслана, Елена Папаризу и други. Разбира се, фестивалът има и много критици, които смятат, че често победителят се решава от „политически вот“.