Колко пари ни трябват за идеален живот

Каква е цената на идеалния живот? За да отговорят на този въпрос психолози от университетите в Бат и Ексетър във Великобритания решават да проведат експеримент, включваш хора от цял свят. Оказва се, че противно на предположението, че всеки човек би искал да бъде възможно по-богат, повечето хора заявяват, че биха били щастливи с няколко милиона.

Колко струва идеалният живот?

Експериментът, включваш почти 8000 души от цял свят, установява, че в 86% от страните мнозинството смята, че идеалният живот може да се постигне с 10 милиона долара или по-малко.

В Аржентина, Индия и Русия над 50% от хората заявяват, че биха искали един милион долара. В Съединените щати обаче ситуацията е малко по-различна – повечето американци съобщават, че се нуждаят от поне 100 милиона, като 31,7% казват, че биха искали 100 милиарда долара.

В Обединеното кралство един от най-честите отговори е 1 милион долара, но мнозинството казват, че 10 милиона или по-малко биха били достатъчни. Тринадесет процента пък заявяват, че желаят 100 милиарда долара или повече.

„Основният икономически принцип, според който всеки човек е мотивиран от „неограничени възможности“, заседнал на консуматорството и стремежът към натрупване на колкото се може повече богатство, е неверен.“, се казва в проучването, публикувано в списанието Nature Sustainability. „Вярата в този принцип има тежки последици за планетата. Стремежът към непрекъснато увеличаване на индивидуалното богатство и преследването на безкраен икономически растеж струва тежка цена. С нарастването на богатството се увеличава и използването на ресурсите и замърсяването.“

Според д-р Пол Бейн, водещ изследовател и лектор в Катедрата по психология в Университета в Бат, цифрите в типичните отговори могат да изглеждат големи, но когато представляват средствата на човек за целия му живот, те са сравнително умерени.

„Идеологията на неограничените възможности, когато се изобразява като човешка природа, може да създаде социален натиск върху хората да купуват повече, отколкото всъщност искат.“, казва Бейн. „Откриването, че идеалният живот на по-голяма част от населението всъщност е доста умерен, може да подтикне хората да се държат по начини, които са по-съгласувани с това, което ги прави истински щастливи, и да подкрепят по-силни политики за опазване на планетата.“

Призиви за въвеждане на данък богатство

Д-р Ренета Бонджорно, съавтор на доклада и социален психолог в Университета в Ексетър, казва: „Констатациите са рязко напомняне, че мнението на мнозинството не е непременно отразено в политиките, които позволяват натрупването на прекомерно количество пари от малък брой хора.“

Постепенно нараства броят на политиците, които призовават за въвеждане на данъци върху нетното богатство по целия свят, за да помогнат за премахването на зашеметяващата разлика между най-богатите и най-бедните в обществото.

Роуън Уилямс, бившият архиепископ на Кентърбъри, призова правителството на Обединеното кралство да наложи данък върху супербогатите, за да помогне за справяне с неравенството, което според него е „вредно за нашия колективен морал и доверие“. Уилямс коментира, че не трябва хората да гледат на данъка като на тежест, а като „възможност за изграждане на стабилна, устойчива икономика, която работи за всички“.

Правителствените данни показват, че 1% от най-богатите домакинства в Обединеното кралство притежават поне 3,6 милиона паунда. На другия край на скалата – 10% от най-бедните домакинства имат 15 400 паунда или по-малко, като почти половината имат по-големи разходи, отколкото приходи, според данни, публикувани от Националната служба за статистика.

Въвеждането на данък богатство върху 1% от най-богатите домакинства може да генерира най-малко 70 милиарда британски лири годишно, сочи изследване на Гринуичкия университет. То би било еквивалентно на 8% от текущия общ данък, но ще засегне само около 250 000 домакинства.

Комисията за данък върху нетното богатство, създадена през 2020 г., за да разгледа разходите и ползите от налагането на данъка, препоръчва еднократен данък от 1% за домакинствата с над 1 милион паунда. Това би генерирало 250 милиарда паунда – повече от достатъчно, за да се покрие едногодишното финансиране на разходите на Националната служба по здравеопазване и социалните грижи.

Източник:

How much money is needed for ideal life? Most are OK with £8m, study finds: https://www.theguardian.com/science/2022/jun/16/how-much-money-is-needed-for-ideal-life-study