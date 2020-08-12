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Кои са звездните бг рожденици на 12 август

  • 12.08.2020 | 06:20
  • 12.08.2020 | 06:26
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/koi-sa-zvezdnite-bg-rojdenici-na-12-avgust Marica.bg
  • Екип Марица
  • 266 прегледа
  • 0 коментара
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Владимир Дончев - адвокат, бивш депутат 

Георги Анастасов - бивш журналист от вестник „Марица”

Борислав Геронтиев - поет и публицист

Димитър Якимов - бивш футболист  

Емил Костадинов - бивш футболист

 

чрд рожден ден рожденици празник
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