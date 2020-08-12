Кои са звездните бг рожденици на 12 август 12.08.2020 | 06:20 12.08.2020 | 06:26 https://www.marica.bg/lajfstajl/koi-sa-zvezdnite-bg-rojdenici-na-12-avgust Marica.bg Екип Марица 266 прегледа 0 коментара Принтирай Владимир Дончев - адвокат, бивш депутат Георги Анастасов - бивш журналист от вестник „Марица” Борислав Геронтиев - поет и публицист Димитър Якимов - бивш футболист Емил Костадинов - бивш футболист чрд рожден ден рожденици празник
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