Кои са най-популярните звезди в Инстаграм

Време е за класация. В днешно време любовта към известните личности лесно може да бъде измерена. Вярно, с лайкове в социалните мрежи. „Монитор“ подбра Топ 10 на първенците по последователи в Инстаграм.

Роналдо (242 млн.)

Световноизвестният спортист Кристиано Роналдо се класира първи. Футболистът може да се похвали с 242 милиона последователи в Инстаграм. Той е любимец както на мъжете заради уменията, които демонстрира на игрището, така и на представителките на нежния пол като секссимвол.

През юни дори стана ясно, че нападателят на "Ювентус" е прибавил към банковата си сметка 50,3 милиона долара от 42 платени публикации в Инстаграм през последните няколко месеца. Тази сума е с 16 милиона повече от годишната му заплата в италианския клуб. Простите сметки показват, че един негов пост струва около 1,17 милиона долара.

Ариана Гранде (207 млн.)

Поп сензацията Ариана Гранде заслужава сребърния медал в тази класация с впечатляващите 207 милиона последователи в Инстаграм. Фен базата на певицата се състои предимно от тийнейджъри, но тя получава коментари от хора от цял свят на всякаква възраст.

Красавицата, която се слави с конската си опашка и котешка очна линия, през годините се изкачва все по-нагоре в подредбата за най-харесвани знаменитости в социалните мрежи. Там тя често обира овациите със снимки в стил винтидж.

Дуейн Джонсън-Скалата (204 млн.)

Бившият кечист Дуейн Джонсън-Скалата си заслужи титлата „Най-следваният мъж в САЩ“. Това се случи, след като звездата от новата поредица „Джуманджи“ премина границата от 200 милиона последователи в Инстаграм.

През октомври той отпразнува щастливото събитие с тост, който засне за социалните мрежи, а във видеото коментира, че се е научил винаги да казва истината, говорейки с "достойнство, разбиране, уважение, спокойствие и състрадание".

През август 48-годишният Дуейн Джонсън оглави класацията на сп. Forbes за най-високоплатени актьори в света и не е изненада, че продължава да трупа фенове.

Кайли Дженър (201 млн.)

Топ 4 се допълва от набедената за най-млада милиардерка в света - красавицата Кайли Дженър. За два-три месеца време тя успя да надмине своята сестра Ким Кардашиян и вече трупа повече лайкове от нея благодарение на своите 201 милиона последователи. 23-годишната звезда използва профила си в Инстаграм както за да отбележи събития от личния си живот, така и за да рекламира козметичните си продукти.

Селена Гомес (195 млн.)

Певицата Селена Гомес, чиято звезда изгря още в детските години в продукции на „Дисни“, се нарежда на почетното място по популярност със 195 милиона последователи. Изпълнителката на Lose You To Love Me дълго време беше №1, но през 2018 г. взе решение да изтрие акаунта си в Инстаграм. С това тя изгуби сериозна бройка. Трябва да се отбележи, че най-голям интерес към звездата имаше по време на връзката й с любимеца на тийнейджърките Джъстин Бийбър, който към днешна дата е съпруг на Хейли Болдуин.

Ким Кардашиян (192 млн.)

Не може да има класация за популярност без най-коментирания член от семейство индивиди, известни с това, че са известни. Разбира се, става въпрос за Ким Кардашиян. 192 милиона души се интересуват от емоциите на пищната красавица в Инстаграм.

За благодарност тя рядко изживява ден, който да не документира онлайн. Понякога пък пуска множество публикации, като най-често става въпрос за селфита, на които позира във впити дрешки.

Лео Меси (169 млн.)

Вторият по популярност футболист в социалните мрежи е Лео Меси. Той е на седмо място с бройката от 169 милиона последователи, като само за три месеца те са нараснали с цели 43 милиона. Само допреди година пък аржентинската спортна звезда изобщо не фигурираше в Топ 10 на класацията за най-популярни знаменитости онлайн.

Бионсе (156 млн.)

Певицата Бионсе се нарежда на осма позиция със 192 милиона фенове, жадни да проследят всяка новост около личния и професионалния й живот. При изпълнителката на Crazy In Love обаче се забелязва спад.

Преди две години тя беше на четвърто място. Сред любимите на последователите нейни публикации са тези, в които демонстрира модния си вкус.

Джъстин Бийбър (151,4 млн.)

Най-новото попълнение в класацията е певецът с канадски корени Джъстин Бийбър, който доскоро не фигурираше в черната десетка. Бийбър е по-активен в социалните мрежи, откакто е с актуалната си половинка и вече съпруга Хейли и вече има над 151 милиона последователи в Инстаграм. Според феновете неговият чар се крие в „глуповати“ публикации.

Неймар (143 млн.)

В Топ 10 влиза още един спортист и той отново е футболист. Става въпрос за Неймар, който към днешна дата има в актива си 143 милиона последователи. Звездата често публикува снимки от тренировките си в залата, на терен и с приятели.

Най-популярни са обаче тези, на които се снима с други известни личности, на които е фен. Така например негов кадър с актьора Уил Смит събра милиони харесвания за броени часове.