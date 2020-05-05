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Кои са известните рожденици на днешния ден

  • 05.05.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/koi-sa-izvestnite-rojdenici-na-dneshniq-den Marica.bg
  • Marica.bg
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Сергей Станишев - бивш председател на БСП и президент на ПЕС 

Тони Арнаудов-Сатаната - барабанист

Димитър Телкийски - бивш футболист на "Ботев"

 Николай Младенов - бивш външен министър 

Лъчезар Йонов - бивш футболен съдия

чрд честит рожден ден рожденици сергей станишев
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