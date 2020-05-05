Кои са известните рожденици на днешния ден 05.05.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/koi-sa-izvestnite-rojdenici-na-dneshniq-den Marica.bg Marica.bg 384 прегледа 0 коментара Принтирай Сергей Станишев - бивш председател на БСП и президент на ПЕС Тони Арнаудов-Сатаната - барабанист Димитър Телкийски - бивш футболист на "Ботев" Николай Младенов - бивш външен министър Лъчезар Йонов - бивш футболен съдия чрд честит рожден ден рожденици сергей станишев
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