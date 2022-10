Кои са големите грешки при първа среща

На първата среща трябва да се откажете от обилната вечеря и алкохола, каза специалистът по запознанства от американското шоу „Женени от пръв поглед“ Пол Брансън. Той назова три основни грешки при първата среща в подкаста The Diary Of A CEO, чиято публикация привлече вниманието на The Sun.

Според Брансън почти всички правят едни и същи грешки на първата среща, защото възлагат твърде големи очаквания от нея. На първо място, според него, човек трябва да изостави вечерята в ресторант с многото формалности, заменяйки я с разходка или разговор на кафе. „Първата вечеря винаги се превръща в интервю за работа. Аз обаче обичам кафето и разходката, защото в такава ситуация очакванията са по-малки, разходите са по-ниски, инвестициите са по-скромни и следователно възвръщаемостта е потенциално по-голяма “, обясни познавачът.

Освен това той предупреди да не се пие алкохол. „Алкохолът е депресант. Това не допринася за взаимното разбиране ”, каза Брансън.

Третата грешка е желанието веднага да види идеалния партньор в колегата или колежката. „На първа среща са важни две неща: дали този човек ви е привлекателен физически и дали ви е слушал. Ако комуникацията се случи, той е слушал, ти си слушала, харесваш го - това е химията“, заключи той.

По-рано психологът и TikTok звезда Джейк Мадок посъветва да игнорирате гаджетата, които не харесвате. Според него не трябва да губите време за изясняване на връзката, ако първата или една от първите срещи е била неуспешна.