Кои са известните рожденици днес 20.03.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/koi-izvestni-praznuvat-rojden-den-dnes Marica.bg Marica.bg 595 прегледа 1 коментара Принтирай Проф. Алиосман Имамов - зам.-председател на 43-ото НС Георги Марков - юрист, бивш конституционен съдия Евдокия Манева - бивш министър на околната среда и водите Николай Бухалов- двукратен олимпийски шампион по кану-каяк чрд честит рожден ден рожденици известни
Лора20.03.2020 | 06:39
Само на Бухалов ЧРД, че беше прославил БГ..!