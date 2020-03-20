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Кои са известните рожденици днес

  • 20.03.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/koi-izvestni-praznuvat-rojden-den-dnes Marica.bg
  • Marica.bg
  • 595 прегледа
  • 1 коментара
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Проф. Алиосман Имамов - зам.-председател на 43-ото НС


Георги Марков - юрист, бивш конституционен съдия


Евдокия Манева - бивш министър на околната среда и водите


Николай Бухалов- двукратен олимпийски шампион по кану-каяк

чрд честит рожден ден рожденици известни
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Коментари (1)

Лора

20.03.2020 | 06:39

Само на Бухалов ЧРД, че беше прославил БГ..!

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Коментари

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