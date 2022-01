Книга с пикантерии скара Бритни с..

Нямат край драмите около залязваща звезда. Поп принцесата Бритни Спиърс обяви задочно война на по-малката си сестра Джейми Лин. В повод за това се превърна автобиографичната книга на актрисата и интервютата, които тя дава по повод нейното издаване.

Изпълнителката на Criminal изрази разочарованието си, че Джейми Лин е коментирала менталните й проблеми, като по-думите й по-малката й сестра почти не е присъствала в живота й по това време.

„Тя не беше често около мен преди 15 години... затова защо изобщо говорят за това освен ако не е за да продаде книга на мой гръб“, написа ядосаната Бритни в Туитър. Певицата допълни и че сестра й никога не е трябвало да работи за каквото и да е.

Авторката на биографичната книга Things I Should Have Said („Нещата, които трябваше да кажа“) не остана безучастна в казуса. В Инстаграм тя написа, че „нещата, които се казват, не са истината“. Джейми Лин допълва, че семейството й продължава да получава смъртни заплахи в резултат на „неясните и обвинителни“ публикации на Бритни.