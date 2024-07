Китарите на 40 Fingers заплакаха от кеф на Античния

Изумително музикално пътешествие назад във времето подариха на пловдивската публика виртуозните музиканти от квартета 40 Fingers. Момчетата изпълниха с емоции пространството на Античния театър и създадоха незабравими спомени за всички фенове на китарното изкуство.

В началото на вечерта музикантите изпълниха кавър версия на класиката Africa на група Toto. След това, както подобава, се запознаха с публиката и се представиха един по един: Пиратът – Андреа Витори, бизнес управителят - Енрико Мария Миланеси, любимецът на дамите - Матео Бренчи и музикантът, който ги представи - Емануел Графити.

Сетлистът на китаристите нямаше слабо място, като се редуваха хит след хит от близкото минало, а китарите им буквално плачеха от кеф пред публиката. Те изпълниха още Hotel California на Eagles, Wish you were here на Pink Floyd, "Бохемска рапсодия" на Queen, Sultans of swing на Dire Straits, както и няколко кавър версии на известни филмови саундтракове от любимите „Хари Потър“, „Карибски пирати“ и „Междузвездни войни“. Квартетът изпълни и няколко от най-известните песни на неповторимия Майкъл Джексън – Human nature, Thriller, Beat it и любимото парче от 80-те години We are the world, в което освен Краля на попа участват още десетки звезди.

Шоуто на 40 Fingers показа значението на думата „класа“, ​а осветлението на сцената създаде невероятна хармония с музиката и съ​твори невероятен душевен рай. За финал всеки един от музикантите в групата направи солово изпълнение на китара, с което квартетът заслужи бурни аплодисменти.

