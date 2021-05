Кевин Спейси разследва педофили

Кевин Спейси се завръща на големия екран с филма „L’uomo che disegnò Dio“ (The Man who drew God).

Кариерата на 61-годишния актьор се срина преди три години, след като срещу него бяха повдигнати редица обвинения в сексуално посегателство. Спейси обаче планира да се завърне към актьорската игра в ролята на детектив, който разследва погрешно обвинение в педофилия.

Според The Telegraph в "The Man who drew God" ще участва още актрисата Ванеса Редгрейв, а нейният съпруг Франко Неро е режисьор на филма, като той ще изиграе и сляп художник, погрешно обвинен в сексуално насилие.

Междувременно миналата година Кевин Спейси, който отрече обвиненията срещу него, сравни положението си с положението, в което се намират съкратени работници заради пандемията Covid-19.

В подкаста „Bits & Pretzels“ той заяви: „Не мисля, че ще бъде изненада за някого, ако кажа, че светът ми се промени напълно през есента на 2017 г." „Работата ми, много от връзките ми, положението ми в собствената ми индустрия изчезнаха само за броени часове. И затова изпитвам съпричастност към това какво е усещането да ви кажат внезапно, че не можете да се върнете на работа или че може да загубите работата си и това е ситуация, върху която нямате абсолютно никакъв контрол."