Кевин Спейси пред фалит! Продаде дома си по принуда

Кевин Спейси не сдържа сълзите си по време на интервю с известния британски водещ Пиърс Морган, докато разказваше, че е останал без пари, заради което е принуден да продаде дома си.

Изпадналият в немилост холивудски актьор сподели в предаването Piers Morgan Uncensored, че е на ръба да бъде обявен в несъстоятелност, след като е трябвало да плати милиони за съдебни такси, за делото за сексуално насилие, което се водеше срещу него.

В интервюто, излъчено в YouTube, 64-годишният Кевин Спейси разкрива, че домът му в Балтимор е пуснат на търг, тъй като вече не може да си позволи да си плаща сметките.

Попитан къде живее сега, той заяви: "Отговорът на този въпрос е, че не съм съвсем сигурен къде ще живея сега. В Балтимор съм, откакто започнахме да снимаме там "Къща от карти".

Откакто беше низвергнат от Холивуд заради обвиненията срещу него в сексуално посегателство, той вече два пъти беше на ръба на фалита.

Стрийминг гигантът Netflix също прекрати работата си със Спейси, обвинявайки го в нарушаване на договора. През 2021 г. той беше осъден от арбитър да плати близо 31 милиона долара на студиото, което направи хитовото му шоу "Къща от карти".

През февруари той се съгласи на споразумение с Media Rights Capital (MRC) да плати 1 милион долара, пише dir.bg.

NEW: Actor Kevin Spacey starts crying during an interview with Piers Morgan, says he owes millions of dollars in legal fees.



Morgan: Are you facing bankruptcy?



Spacey: We've managed to sort of dodge it, at least as of today.



Morgan: How much money do you have?



Spacey:… pic.twitter.com/E9ZQB7B9Xn