Кардашиян с нови разкрития за развода с Кание Уест

Ким Кардашиян разкри нови подробности за развода с рапъра Кание Уест в предаването на водещия Анди Коен Keeping Up With the Kardashians. Той накара 40-годишната Ким Кардашиян да разкрие нови подробности за отношенията й с 44-годишния Кание Уест, за когото сега се говори, че излиза с моделката Ирина Шейк.

По-рано, в последния епизод на телевизионното шоу, Ким вече беше засегнала темата за проблемите в брака с Кание, но след развода не коментираше подробно тази тема.

„Това не беше единствената причина. Мисля, че имаше като цяло разминаване във възгледите по някои въпроси, което доведе до това решение, и по никакъв начин не искам някой да мисли, че не съм дала всичко от себе си или че не съм се опитала“, каза Ким.

Преди това тя отбеляза, че й е трудно да споделя начина на живот на Кание и не иска да живее в ранчото в Уайоминг, където Уест живее отскоро.

Кардашиян даде също така да се разбере, че въпреки разликата във възгледите, бившите съпрузи все пак успяха да намерят допирни точки по важни въпроси.

„Ние имаме невероятни отношения като родители на нашите деца! Уважавам го много и мисля, че ще бъде така. Винаги ще бъда най-голямата поклоничка на Кание! Той е баща на децата ми“, споделя тя.

Двойката има четири деца: 8-годишният Норт, 5-годишният Сейнт, 3-годишната Чикаго и 2-годишният Псалм. Изглежда, че съпрузите са уредили въпросите за съвместното попечителство. Ким също изрази надежда, че тя и Кание могат да останат истински приятели.

Коен попита също дали основателката на Skims ще си наложи по-малко секси излъчване, щом стане адвокат.

„Можете да комбинирате всичко“, парира го тя.

Звездата отбеляза, че понеже е “в най-добрата форма” в живота си, ще публикува снимки в бикини, ако иска.

„Трябва да бъдеш себе си. Не искам обаче да смущавам децата си, така че ще има граници“, увери Кардашиян.

Ким планираше да получи юридическа диплома и да стане адвокатка, но засега не успя на изпита.

Заслужава да се отбележи, че откровеният имидж на Ким беше критикуван преди това от Кание, когато той все още беше неин съпруг. В епизод от „В крак с Кардашианците“ през 2019 г. Уест каза, че „роклята й в Met Gala беше твърде секси“, след което съпрузите се скараха. /БГНЕС