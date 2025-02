Той също така тагна президента Доналд Тръмп в публикацията, като написа "Моля, освободи брат ми Пъф"

Кание Уест публикува фразата "Освободете Пъф" ("Free Puff") в социалните си мрежи, призовавайки президента Доналд Тръмп да освободи Шон "Диди" Комбс, който е обвинен в секстрафик и изнудване.

Поредната изцепка на рапъра идва само няколко дни след като реши да спретне публична провокация по време на наградите "Грами", събличайки чисто гола на червения килим половинката си Бианка Ченсори.

Уест написа фразата "Free Puff" както в акаунтите си в Instagram, така и в X, откъдето вече се махна, като по-късно добави, че смята, че черната общност трябва да се обедини около Комбс, както и около Крис Браун, които са в центъра на редица скандали. Той също така тагна президента Доналд Тръмп в публикацията, като написа "Моля, освободи брат ми Пъф".

Наред с всичко това Кание също така започна да продава стоки от марката на Combs Sean John, заявявайки, че ще изпрати половината от приходите на Диди, пише Дир.бг.

Комбс пледира невинен по обвиненията в трафик на сексуални услуги след ареста си през септември. Той остава затворен в Metropolitan Detention Center в Бруклин в очакване на процеса на 5 май, след като многократно му беше отказано освобождаване под гаранция.

Адвокатите на Комбс, който беше хоспитализиран миналата седмица, казаха пред Dailymail.com в изявление, че артистът "е убеден, че ще надделее в съда".

Правният екип на Саид Комбс каза: "Без значение колко съдебни дела са заведени, това няма да промени факта, че г-н Комбс никога не е извършвал сексуално насилие или сексуален трафик на някого - мъж или жена, възрастен или непълнолетен."

"Живеем в свят, в който всеки може да заведе дело по каквато и да е причина. За щастие, съществува справедлив и безпристрастен съдебен процес за откриване на истината и г-н Комбс."

Прокурорите във федералното дело на Комбс казват, че музикалният магнат е използвал изнудване и насилие в усилията си да накара жертвите да млъкнат.

Изпълнителят на Can't Nobody Hold Me Down e във федерален арест почти пет месеца след задържането му на 16 септември в Манхатън във връзка с обвинения в трафик и рекет.

На фона на правните проблеми на Комбс, последователите на Уест в социалните медии имаха предимно негативна реакция на предложението за освобождаване му.

На фона на години на противоречиви коментари, един потребител каза, че "Free puff е най-лудото нещо, което Йе е казвал през целия си живот."

Друг потребител каза: "Той премина от антисемитизъм, до това да иска да освободи Diddy." Множество потребители предложиха на Уест да завиши дозата на лекарствата си и че десетилетията в богатство и слава значително са изкривили светогледа му.