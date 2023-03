Ралица Паскалева нямаше как да сдържи сълзите си след изпълнението на актьора Владо Михайлов в шоуто за имитации "Като две капки вода", който по такъв зашеметяващ начин се превъплъти в образа на великата музикална звезда Фреди Меркюри, че мнозина гледаха и не можеха да повярват нито на очите, нито на ушите си.

В шестата вечер, пълна с блестящи имитации, зрители, жури и ментори единодушно, и с рекорден брой точки, избраха за победител именно Владо Михайлов. "За първи път в Капките имаме такава имитация на Фреди Меркюри. Възхитен съм! Владо, поклон!", крайно впечатлен бе и Фънки, който иначе традиционно намира кусури на изпълненията на участниците. Не и този път!

Шоуто иначе започна с изпълнение на певицата Кали, която се появи на мотор в дрехите на ексцентричната Лейди ГаГа, а Хилда Казасян и Фънки бяха единодушни, че това е било и едно от най-добрите й представяния до този момент.

Веднага след нея от асансьора слязоха Димо Алексиев и Ралица Паскалева, които се превъплътиха в двете поп икони на нашето време – Мадона и Бритни Спиърс и спечелиха овациите на публиката и журито.

В мъжки образ на сцената излезе Дара Екимова, която бе в образа на британската диско звезда Ричард Феърбрас от групата Right Said Fred, а Хилда Казасян не скри изненадата си от тембъра, с който Дара изпълни парчето "Too Sexy".

Актьорът Христо Петков също успя да вдигне публиката на крака с преобразяването си като американската рок фурия Джоан Джет и песента „I Love Rock ’n’ Roll”. “Христо, с всеки следващ лайв ставаш все по-добър и по-добър, а това беше най-силното ти представяне на тази сцена”, каза Асен Блатечки за имитацията му.

Керана излезе под прожекторите като суперзвездата Майли Сайръс и един от най-големите хитове на тази година – „Flowers”. "Изпълнението ти беше невероятно. Нямаше нито един момент, в който да не се случва нещо специално и страхотно", коментира Веселин Маринов.

Шоуто продължи с имитацията на Яна Маринова, която се превърна в Гери-Никол с песента "Бутай", а Хилда не пропусна да отбележи, че Яна също е показала най-добрия си образ в шоуто досега, въпреки че в социалните мрежи феновете на формата не залагат изобщо на ласкави слова в коментарите си за нея.

На рокаджията Тома пък, му се наложи да облече предизвикателни дрехи и да запее със специфичния тембър на колумбийската дива Шакира, а изпълнението му и този път вдигна гостите в студиото. "Справи се впечатляващо наистина. Страхотни движения, не знам как успя с цялата хореография. Беше гениално!", призна Асен Блатечки.

Първата имитация на оперета в "Като две капки вода" се падна на актьора Христо Гърбов, който представи истински спектакъл в образа на легендата на българската оперета Видин Даскалов от оперетата "Царицата на чардаша". "Благодаря на предаването. Върна ме в един страхотни години. Браво, Христо, ти си велик актьор и комик", каза с вълнение след това синът на Видин Даскалов, който гледаше от първия ред в публиката. До него бе и внучката на голямата ни звезда.

Бутонът на късмета в края отново поднесе серия от изненади за следващото издание на "Капките" на 9 април, когато Яна Маринова ще бъде Стивън Тейлър, Кали ще влезе в образа на Ваня Костова, Дара Екимова ще е Мими Иванова, Христо Петков ще е Prince, Димо и Ралица ще се появят като Веселин Маринов, Христо Гърбов ще имитира Кали, Керана ще се превъплъти в Сам Смит, Тома ще облече дрехите на System of a Down, а Владо Михайлов ще бъде Лили Иванова, пише show.blitz.bg.