Феновете на певицата Адел са буквално в шок и не вярват на очите си как вече изглежда любимата им изпълнителка.

32-годишната певица публикува своя снимка за първи път от доста дълго време в профила си в социалната мрежа „Инстаграм”. Кадърът обаче буквално изби рибата, а всички са слисани от това, което видяха на него.

По време на карантината звездата успя да накара феновете й да изпитат смесени емоции.

По време на отсъствието си от социалните мрежи Адел е успяла да свали повече от 40 килограма и в момента изглежда просто неузнаваемо.

Безспорен обаче фактът, че певицата е изключително красива, а метаморфозата й е била за добро, защото визията й в момента просто спира дъха.

На снимката Адел е с къса черна рокля, която подчертава новата й фигура. Певицата буквално сияе от щастие, а кадарът е заснет навръх рождения й ден.

Изпълнителката на Someone like you благодари на всички, които са я поздравили за празника и им пожела да се грижат добре за себе си по време на епидемията от коронавирус.

Потребителите на социалната мрежа обсипаха звездата с комплименти и се възхитиха от силата на волята й. Някои пък започнаха да се шегуват, че това е измама и е просто невъзможно тази дама, в черна рокля, да е именно Адел.

„Не те познах! Каква красота”, „Просто не е възможно”, „Изглеждаш невероятно!”, „Шок”, „Толкова си красива...”.

