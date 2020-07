Как можаха! Хари не очакваше такъв удар от Кейт и Уилям

Принц Уилям и Кейт Мидълтън разочаровали Хари. Години наред херцогинята на Кеймбридж бе най-близката на принц Хари в кралския двор. В съпругата на по-големия си брат той намираше разбирането и подкрепата, които му трябваха.

Но щом Меган Маркъл се появи в живота му, ролята на Кейт драстично се промени. Въпреки това, херцогът на Съсекс винаги в приемал Мидълтън като авторитет, а тя никога не му е спестявала мнението си.

Според новата книга „Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor“, излязла във вторник, 30 юни, Кейт е предупредила Хари да внимава в картинката с Меган. Според двамата журналисти и автори на книгата Дилън Хоуърд и Анди Тилет, херцогинята на Кеймбридж доста по-разумно е преценила моментната ситуация.

Тя внимателно е припомнила на Хари, че излиза с някой с напълно различен живот, минало и кариера и ще отнеме много време, грижа и внимание, за да успее да се интегрира. Съпругът на Кейт, принц Уилям пък кратко и ясно е попитал по-малкия си брат дали Меган е „правилният човек“. Важното уточнение е, че и двамата съпрузи са действали, водени само от добрите си намерения към херцога на Съсекс и не с желание да го разубедят за връзката му, пише „Fox News“.

Напрежение

Хари обаче не приема по този начин думите им, вероятно замъглен от чувствата си, и още тези предупреждения слагат началото на напрежението между двете кралски двойки. А Уилям и Кейт са първите, които предричат всичко случило се в последните две-три години.

Чувствителността на херцога на Съсекс продължава и до ден-днешен. Тя се дължи на вината, че не успял да предпази майка си Даяна от трагичната й съдба, въпреки че е бил много малък. А сега приема за свой основен дълг да брани съпругата си и често вижда негативизъм дори там, където той отсъства. Затова и Уилям и Кейт не му се сърдят, предават от lifestyle.bg.