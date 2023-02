Как мечките се предпазват от кърлежи

Когато мечките се търкат в дървета, те може да се мажат с естествен репелент срещу кърлежи, установи ново проучване, предава The New York Times в Twitter. Изследването е публикувано миналия месец в Journal of Zoology.

Оказва се, че кърлежите избягват катрана от буковите дървета, към който мечките изглежда имат афинитет.