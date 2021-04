Как адаш на Слави Трифонов от Пловдив го сложи в малкия джоб

Нагазилият в политиката Слави Трифонов в момента е на върха на славата, защото държи в ръцете си съдбата на новия парламент. Един 34-годишен пловдивчанин обаче слага гологлавия шоумен в малкия си джоб по популярност в YouTube. За Слави Панайотов вече се изписа и изговори много като първия влогър, който прави видеа на български език и може да се похвали с над 1 млн последователи в световната тръба.

В началото на април 2021 г. създаденият от него канал The Clashers премина психологическата бариера от 1 млн. абонати. Затова за повечето малчугани и тийнейджъри голямата звезда Слави е младежът под тепетата, а не създателят на партията "Има такъв народ".

The Clashers стартира като гейминг канал, в който съоснователите му играят до припадък Clash of Clans. Видеата бързо стават популярни сред детската аудитория на YouTube. Междувременно създателите на The Clashers се скарват, след което каналът минава под контрола на Слави Панайотов.

Той изобщо не е възнамерявал да става влогър, когато завършва университет в Нидерландия със специалност „Хотелиерство и туризъм“. Няколко години работа в тази сфера обаче се оказват достатъчни, за да се откаже. Вече е достатъчно известен, когато е поканен да се снима във филма "Завръщане" на Ники Илиев.

На какво се дължи славата на пловдивския Слави се опитва да анализира българското издание на Forbes, което го короняса за №1 срез БГ влогърите.

Той бързо напипва пулса на аудиторията си. Освен гейминг видеа залага на видео формати, които обикновено привличат голяма аудитория. Такива са клиповете с класации: например „Топ 10 най-странни планети“.

Към средата на април 2021 г. десетте най-гледани клипа в The Clashers са именно такива класации; като всяко от видеата има по поне 1.2 млн. гледания (най-популярния клип в канала е с 2 млн. гледания).

Във видеата си Панайотов говори за научнопопулярни теми като животни, география, исторически събития, личности, изобретения и какво ли още не. Друга негова запазена марка са мистериите и необяснимите събития.

Има поредици за мистерии в България и чужбина. Един от последните му клипове на тази тематика – „24 часа в страховитото село Шишенци“ – има 1.2 млн. гледания за около месец след публикуването му в YouTube.

Панайотов има три издадени книги, в които разгръща темата за мистериите.

Този пиперлив коктейл от гейминг, забавни научни факти и конспиративни теории се харесва на последователите на Панайотов. Каналът The Clashers добавя средно по 1000 нови абонати всеки ден според статистиката на сайта за онлайн метрики Socialblade. Клиповете на Панайотов са били гледани над 213 млн. пъти досега.

Към това трябва да добавим и The Clashers Gaming – каналът на Панайотов, в който той отдели гейминг видеата си. До момента той има 240 хил. абонати, а клиповете в него са гледани общо 53 млн. пъти.

Но Слави Панайотов не е номер едно по абонати, ако се вземат предвид YouTube каналите на българите, които правят видеа на английски език. Каналът на Bodil40 например има над 2 млн. абонати. Зад псевдонима Bodil40 се крие 26-годишният Мартин Петров, който забавлява аудиторията си с гейминг видеа.

Според Търговския регистър Слави Панайотов е едноличен собственик на „Клаш“, която през 2019 г. има приходи от продажби в размер на 291 хил. лв. и чиста печалба от 226 хил. лв. Основната дейност на фирмата е търговия на едро и дребно, ресторантьорска и хотелиерска дейност, фотография, организиране на събития и обучения и други.

Трудно е да се определи дали и каква част от тези приходи са генерирани от работата на Панайотов като влогър.

Socialblade прогнозира, че Слави Панайотов може да изкарва между 21 и 335 хил. долара годишно само от рекламата, която YouTube пласира в клиповете му (т.нар. монетизация).

Тези числа обаче вероятно са силно завишени, защото YouTube рекламата все още не е толкова популярна сред българските рекламодатели. Съответно и комисионите за авторите на клипове не са такива, каквито биха били в страна като САЩ например.

Самият Панайотов казва в едно от видеата си, че българските ютубъри печелят от монетизация около една десета от това, което печелят американските им „колеги“. Това означава, че ако в САЩ един влогър изкарва 1000 долара от монетизация на видео, в България същия брой гледания ще докарат едва 100 долара приходи на автора.

Другият основен приход на Панайотов са приходите от рекламодатели. Компаниите си плащат за видеата, в които Панайотов прави ревюта на техни продукти. Хонорарите за всяко ревю се договарят от влогъра и рекламодателя и не са публично известни.

The Clashers прави пари и от афилиейт маркетинг. Обикновено това става под формата на кодове за отстъпки, които Панайотов споделя с последователите си. Когато някой от абонатите реши да използва кода и да си купи стока с отстъпка, Панайотов получава комисион от продажбата.

