Къде отмаря фитнес гуруто Сами Хосни с бебето

Двойката бе на почивка край Кавала със сина си Тарек

Фитнес гуруто Сами Хосни публикува забавни видеа от семейната почивка в Гърция.

Едното видео е озаглавено „Може да не ви харесва, но така изглежда пикът на мъжествеността“, като музиката към него е Sexy And I Know It.

Другото видео, също заснето на морския бряг, е с текст „The boys are back in town to show off the ducks“, тъй като и тримата мъже в него са с бански на патенца.

Роденият в Стара Загора треньор публикува и снимки, а половинката му Мила Савова, позната на зрителите от Survivor, добавя „Красиви гледки, синьо море, остри морски таралежи и вярна компания. Нищо друго не му трябва на човек“, пише ladyzone.bg.

Двойката има син Тарек, който се роди на 1 ноември 2022 г. Името му означава Сутрешна звезда.

„Искахме детето да е с арабско име заради продължението на нашия род. Да е силно име, име на воин, а също и да е кратко като нашите имена… Все още не усещам някаква огромна промяна в мен, но съм щастлив. Призовавам хората да не се колебаят да станат родители, защото това е най-якото нещо на света“ – сподели Сами Хосни в „Преди обед“ в края на декември.

„Много е хубаво да си родител, осъзнаваш, че не си най-важният. Сутрин ставаш с идеята да направиш нещо за някого… Детето е планирано. Сами каза: Първо ще си оперираш ходилата и после ще си направим бебе. Така и стана. Заченахме го в Амстердам. В този период пътувахме много – Дубай, Италия… искахме да се случи някъде на път“ – допълни тогава Мила Савова.