Жизел Бюндхен стана героиня на корицата на февруарския брой на Harper's Bazaar. Супермоделът участва във фотосесия и разказа в интервю за хранителните си навици, децата и самочувствието след развода.

На корицата Жизел позира за модния фотограф Алберто Родригес в топ и пола на Bottega Veneta от колекцията пролет-лято 2024 г. За корицата моделът изпробва смели визии от Ferragamo, Victoria Beckham, Dior, JW Anderson, Louis Vuitton, Loewe и други марки.

От 2002 г. до 2016 г. Бюндхен е в списъка на Forbes като най-високоплатения модел в света. Дори след като се премести в Бостън, намали работата си и през 2009 г. се омъжи за играча на американски футбол Том Брейди, от когото роди син Бенджамин и дъщеря Вивиан, търсенето на Жизел като модел не намаля.

През 90-те години на миналия век, когато начинаещият модел живее в Ню Йорк и работи 350 дни в годината, тя се прехранва с цигари, фрапучино, пица и вино. Това е бил начинът да се зареди с настроение и да го понижи, за да може да спи през нощта. В крайна сметка Бюндхен започва да получава пристъпи на паника. Отишла при лекар остеопат, който я посъветвал да се откаже от алкохола, кофеина, захарта и глутена.

Жизел дори се опитала да премине на веганска диета заради любовта си към животните, но страдала от хранителни дефицити. Днес тя консумира минимални количества месо, които подбира внимателно. "Искам да живея възможно най-дълго, чувствайки се възможно най-добре, но за да постигна това, трябва да вземам решения днес", казва Бюндхен. - Можете да имате всички пари на света. Но ако нямате здраве, не можете да си го купите".

Моделът развива хранителните си навици още като дете, когато живее в Бразилия с майка си и петте си сестри. Семейството не е било свикнало да изхвърля остатъците от храната, което е в разрез с американския подход, който дава предимство на удобството - дори ако това означава, че половината от храната в супермаркетите и хладилниците се изхвърля. "Ако в неделя приготвяхме барбекю, в понеделник всички остатъци от месото се използваха за arroz carreteiro - ориз и месо, смесени с лук и домати", споделя Жизел.

Gisele Bündchen on Tuning Out the Noise and Living Her Truth https://t.co/vi0f4ggath