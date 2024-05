Във видео, споделено в Instagram профила на Валерия, тя влиза в ролята на Алек във финалния епизод

Изненадващият финал на "Ергенът" 3 определено разбуни духовете в социалните мрежи. След като Алек Младенов реши, че не е влюбен нито в Надежда, нито в Магдалена, той дори не събра смелост да им го каже лично, а го направи чрез видео. Много го упрекнаха за решението му, обвиниха го, че е мамино синче и е послушал майка си, която не хареса нито една от двете финалистки, пише iwoman.bg. Сред хората, които не одобряват как той постъпи с Надежда и Маги, е друга участничка от "Ергенът" - Валерия.

Във видео, споделено в Instagram профила на Валерия, тя влиза в ролята на Алек във финалния епизод. Къдрокоската, която остана близка приятелка с Маги и след края на риалитито, се справя доста добре с имитацията.

"България го подиграва сега ептен няма да си намери жена и то за дълго време."

"Трябваше да го отбележиш, да се засрами наистина, не стига, че се възползва от теб във водата, лъга те и теб 3 месеца и накрая, се направи, че все едно нищо не е станало. Малко му е Валерия, още трябва.Убеден съм, че се е целувал и с операторския състав... What goes around, comes back around. Нека мама му избере жена, щом той ви смята за ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНАТА, в казарма не е бил, ако му дам един Макаров или Ак47 навярно ще се простреля... Ветерана от войната."

"Браво за това, всички имахме нужда от частица социална справедливост, въпреки че проблемът не е само майката, а и неговото класическо нарцистично разстройство."

"Този финал така дълбоко ми бръкна в травмите, причинени от такива като този wanna be-man…. А дори не съм била в предаването като вас. Благодаря ти, това е първото нещо, което ме накара да се почувствам по-добре от дни.", цитира fakti.bg.