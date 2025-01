Според The Times, двойката е отхвърлила обвиненията, тъй като източници, близки до херцозите на Съсекс, ги описват като „тревожни“

Принц Хари и Меган Маркъл са отхвърлили „тревожните“ обвинения срещу тях, направени от списание Vanity Fair в последната им статия, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Изобличаващият материал в списанието гласи, че херцогинята на Съсекс ще бъде „топла и приветлива“ към служителите си в началото, преди да стане „студена и сдържана към човека, когото смята за отговорен“, когато нещо „тръгне зле, често поради собствените изисквания на Меган Хари”.

Five years after their exit from the royal family, Prince Harry and Meghan Markle are ensconced in a cozy Montecito mansion and creating an array of charitable endeavors and media ventures. But their foray into moguldom hasn’t always been a smooth ride.



