Жените или мъжете лъжат по-добре? Вижте отговора

Изглежда, че има една конкретна лъжа, която е обща и за двата пола. Това е унисекс лъжата „Всичко ми е наред, добре съм“.

До такъв извод стига проучване, проведено от филмовата компания 20th Century Fox, след премиерата на сериала „Лъжи ме” (Lie to Me). Това изследване е проведено с около 2000 души и е публикувано във вестник The Daily Mail, цитирано от struma.bg .

Мъжете заявяват, че лъжат около 6 пъти на ден, докато жените казват, че лъжат около 3 пъти.

Дамите са склонни да лъжат за парите, които са похарчили („О, имам тази рокля от векове“) , а мъжете – за излизане с приятели за питие.

Проучване на Ballester-Arnal et al. (2018) посочва, че повечето лъжи, които се казват, са от сексуален характер. Според изследователите има три аспекта, които обясняват това. На първо място влиза в игра относителния компонент на нашата сексуалност, в който високо ценим мнението на другите.

Второ, сексуалността е надценена в нашето общество. Затова искаме да изобразим не само перфектен образ на себе си, но и да се преструваме, че сме най-добрите. В този случай най-честите лъжи се отнасят до размера на пениса, способността да докараш партньора до оргазъм и да бъдеш отличен любовник.

И трето, ние често лъжем, когато нашата сексуалност не съответства на това, което обществото очаква от нас.

„Жените не само че лъжат повече, но без съмнение го правят и по-добре.“ Фабио Фусаро

Според проучване за изневярата жените лъжат по-добре от мъжете. Психологът Мануел Аларкон Молина твърди, че това е така, защото дамите са по-успешни в контролирането на емоциите, свързани с вина и угризения на съвестта.