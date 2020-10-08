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Известни политици черпят днес за рожден ден

  • 08.10.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/izvestni-politici-cherpqt-dnes-za-rojden-den Marica.bg
  • Marica.bg
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Силвия Хубенова - бивш депутат от ГЕРБ от Пловдив-област

Десислава Атанасова - депутат в 44-ото НС

Иво Христов  - евродепутат 

Лейди Би (Бойка Щерева) - певица

Митко Събев -  бизнесмен 

Румен Гунински - бизнесмен

чрд честит рожден ден звездни рожденици честит празник политици
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