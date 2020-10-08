Известни политици черпят днес за рожден ден 08.10.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/izvestni-politici-cherpqt-dnes-za-rojden-den Marica.bg Marica.bg 165 прегледа 0 коментара Принтирай Силвия Хубенова - бивш депутат от ГЕРБ от Пловдив-област Десислава Атанасова - депутат в 44-ото НС Иво Христов - евродепутат Лейди Би (Бойка Щерева) - певица Митко Събев - бизнесмен Румен Гунински - бизнесмен чрд честит рожден ден звездни рожденици честит празник политици
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