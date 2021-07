Извънредна ситуация в двореца: Блудният Хари се завърна

Заръщането на "блудния син" принц Хари на острова предизвика "извънредна ситуация" в двореца, съобщава Express, позовавайки се на кралски източници.

Херцогът на Съсекс се завърна в Лондон за откриването на паметника на майка си. Церемонията ще се проведе в градината на двореца Кенсингтън днес - на 1 юли - денят, в който принцеса Даяна трябваше да навърши 60 години.

Откакто Хари е обратно в родната си страна обаче отнощенията между братята са все така ледени и те не си говорят.

"Водещи фигури в Бъкингамския дворец работят усилено, за да сложат край на настоящата извънредна ситуация", казва историкът Робърт Лейси.

Кралският експерт Роя Никха пък добавя, че засега "никой от братята не протяга маслиновата клонка".

"Боя се, че ще се случи същото като на погребението на принц Филип – кимване в знак на признание и толкова", коментира експертът по британския кралски двор.

На Острова се съмняват, че Хари и Уилям ще възстановят отношенията си. Надеждата внуците на Елизабет II да се помирят се е изпарила напълно след новината, че Кейт Мидълтън няма да присъства на церемонията.

Заради пандемията от коронавирус в Лондон действа строго ограничение за броя на хората, които могат да присъстват на събитието. Първоначално на церемонията бяха поканени 100 души, но след това списъкът бе съкратен драстично и името на херцогинята на Кеймбридж не фигурира в него.

Бившият съпруг на Даяна принц Чарлз се отказа да присъства на откриването, тъй като мероприятието щяло да събуди у него болезнени спомени. Кралицата на Великобритания Елизабет II също няма да се появи в градината на двореца Кенсингтън на 1 юли, тъй като е на едноседмична обиколка в Шотландия.

Така Хари и Уилям ще бъдат единствените старши членове на кралското семейство, които ще са на церемонията.

Някои експерти изразяваха надежда, че на откриването на монумента Кейт Мидълтън ще влезе в качеството на миротворец между двамата братя.

"Отсъствието на Катрин говори много. Мисля, че намаляването на броя на гостите е идеалното извинение за Кейт да стои настрана. На Уилям му писна от драмата Меган и Хари и на Кейт няма да ѝ се наложи да бъде въвличана в нея", съобщава източник, близък до семейството, пред Page Six.

По рано в книгата си "Battle of Brothers: William and Harry–The Inside Story of a Family in Tumult" британският историк и биограф Робърт Лейси отбеляза, че Уилям се чувства "обиден и предаден", а жена му "от самото начало се страхувала от Маркъл". Разбирайки за това, принц Хари се разсърдил на брат си и спрял да му вдига телефона.

Авторът на книги за британското кралско семейство Кейти Никол пък твърди, че след мартенското интервю пред Опра Уинфри пропастта между Хари и Уилям се е увеличила още повече.