Фолк дивата Есил Дюран е поредната звезда, която призова почитателите и приятелите си да останат вкъщи след епидемията на коронавируса в цял свят. Чаровната певица показа как се забавлява в домашна обстановка, а именно с джаз лайв пърформанс.

Тази сутрин пък се изтипоса в бежово боди, за да прави гимнастика. "Ден 6-ти! Раз, два, три,деня си с упражнения почни!", написа тя в Инстаграм. На снимката изпълнителката е неузнаваема, пише HotNews.

Дюран се подложи на пластична операция на носа. След тази интервенция и тя както колежката й Преслава сякаш са коренно различни от предишния си облик. На публикуваната от Есил фотография, някои от феновете й констатираха, че е станала двойничка на Деси Слава, но разбира се в лице, а не в тяло.

Есил поднесе лайв шоу от апартамента си. Певицата видимо тъгува за сцената и не може да се раздели с високите токове. Съпругът й Бобо й акомпанира с китара в изпълнението й. "Сезонът на домашните концерти официално ОТКРИТ GIVE ME ONE REASON TO STAY HERE”, заяви категорично Есилката.