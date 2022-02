Не завиждаме на Виктор Стоянов, който има нелеката задача да си избере спътница в живота. Новото риалити представи на всички ни пъстра гама от момичета, но някои моментално се превърнаха в онлайн хит.

След Габи от "Принцеси под прикритие" и Венетка с чашката, Зорница Господинова е на път да стане новото онлайн меме. Шегаджии във Facebook изровиха от дълбините на YouTube невероятно видео, в което Зори Джи, както е популярна новата риалити звезда, пее и танцува. По-скоро се опитва да пее, въпреки че видеото имаше цели 63 хил. гледания. Имаше, защото Зори е заключила видеото и вече никой не може да се наслади на този бисер.

"Момичета и момчета, имаме си нов Джорджано!" - на това мнение бяха всички в коментарите, докато видеото беше налично в YouTube. Подобно златно съдържание обаче не може да остане незабелязано, а бързи потребители са свалили клипчето, което е вече хит и в TikTok, пише сайтът Vbox7.

Изпълнението на авторската песничка "Your look at me" (може и Йоур лук ат ми, ако съдим от произношението на лирическата героиня), тотално шашардиса всички, а на изпълнението в целия му звезден блясък може да са насладите във видеото долу.